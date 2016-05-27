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شاهد: 4 أشخاص يعلنون إسلامهم بعد محاضرة لذاكر نايك بالدوحة

26/5/2016

أعلن أربعة أشخاص دخولهم الدين الإسلامي اليوم الخميس بعد محاضرة في كتارا بالدوحة للداعية الإسلامي الهندي ذاكر نايك بعنوان "هل الإله موجود؟".

والدكتور ذاكر عبدالكريم نايك، هو داعية وخطيب ومنظر إسلامي هندي، ولد في 18 أكتوبر عام 1965، وهو طبيب أيضاً حصل على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة مومباي، ولكنه منذ عام 1993 ركز على الدعوة الإسلامية، وهو مدير مؤسسة البحث الإسلامية.

وألقى نايك أكثر من 1000 محاضرة في أمريكا وكندا وبريطانيا وجنوب إفريقيا والسعودية والإمارات وماليزيا والفلبين وسنغافورة وأستراليا وغيرها، أسلم على يديه أعدادا كثيرة، سواء بشكل مباشر أو من خلال أشرطته المسموعة والمرئية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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