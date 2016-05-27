البث الحي
منوعات

شاهد: وصول نجوم أتليتكو مدريد لنهائي شامبيونزليغ

27/5/2016

وصل فريق أتليتكو مدريد لمدينة ميلان أمس الخميس استعدادا لمواجهة جاره ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوربا على ملعب سان سيرو غدا السبت.

أتليتكو مدريد حط الرحال في مدينة ميلان يوم الخميس حيث اصطف المشجعون لتحية نجومهم.

وتعيد المباراة إلى الأذهان اللقاء بين الفريقين في نهائي 2014 في لشبونة عندما فاز ريال مدريد بأربعة أهداف لهدف بعد شوط إضافي.

يسعى ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان للفوز بلقبه الحادي عشر في البطولة الأوربية بينما يأمل مدرب أتليتكو، دييغو سيموني في الفوز باللقب للمرة الأولى.

البرتغالي كريستيانو رونالدو لعب دورا مهما في صعود ريال مدريد للنهائي حيث أحرز 16  هدفا في بطولة العام الحالي ويأمل في إحراز هدف واحد في المباراة النهائية لكي يضاهي الرقم القياسي المسجل باسمه في موسم 2013- 2014.

وفي صفوف اتليتكو مدريد تتسلط الأنظار على الفرنسي انتوني غريزمان الذي أحرز 22 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم وسبعة أهداف في شامبيونزليغ، من بينها الهدف الحاسم الذي أحرزه في مرمى بايرن ميونخ في ألمانيا في نصف النهائي.

ويفتخر أتليتكو بامتلاكه أقوى خط دفاع في الدوريات الأوربية حيث لم يتكبد أكثر من 18 هدفا في منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)