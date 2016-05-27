شاهد: وصول نجوم أتليتكو مدريد لنهائي شامبيونزليغ

وصل فريق أتليتكو مدريد لمدينة ميلان أمس الخميس استعدادا لمواجهة جاره ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوربا على ملعب سان سيرو غدا السبت.

أتليتكو مدريد حط الرحال في مدينة ميلان يوم الخميس حيث اصطف المشجعون لتحية نجومهم.

وتعيد المباراة إلى الأذهان اللقاء بين الفريقين في نهائي 2014 في لشبونة عندما فاز ريال مدريد بأربعة أهداف لهدف بعد شوط إضافي.

يسعى ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان للفوز بلقبه الحادي عشر في البطولة الأوربية بينما يأمل مدرب أتليتكو، دييغو سيموني في الفوز باللقب للمرة الأولى.

البرتغالي كريستيانو رونالدو لعب دورا مهما في صعود ريال مدريد للنهائي حيث أحرز 16 هدفا في بطولة العام الحالي ويأمل في إحراز هدف واحد في المباراة النهائية لكي يضاهي الرقم القياسي المسجل باسمه في موسم 2013- 2014.

وفي صفوف اتليتكو مدريد تتسلط الأنظار على الفرنسي انتوني غريزمان الذي أحرز 22 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم وسبعة أهداف في شامبيونزليغ، من بينها الهدف الحاسم الذي أحرزه في مرمى بايرن ميونخ في ألمانيا في نصف النهائي.

ويفتخر أتليتكو بامتلاكه أقوى خط دفاع في الدوريات الأوربية حيث لم يتكبد أكثر من 18 هدفا في منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم.