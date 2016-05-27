شاهد: قصة حلاق سوري تزوج مجرية واستقر في بودابست

استطاع مهاجر سوري أن يحقق أقصى فائدة من مهنة تقليم وصبغ اللحى في المجر فأقام محل حلاقة في وسط بودابست الذي ينتشر فيه الأجانب والمجريون على حد سواء.

فر "إبراهيم حاج محمد" إلى المجر من منطقة يسكنها الأكراد في سوريا قبل ثماني سنوات، فبمساعدة مهربي البشر سافر إلى أوكرانيا جوا قبل أن يعبر الحدود إلى المجر، وهناك طلب حق اللجوء لكنه لم يكن ينوي أن يبقى طويلا بل كان يعتزم أن ينتقل إلى الدنمارك والسويد حيث يعيش أخوته.

لكن خططه تبدلت سريعا بعد أن وقع في غرام امرأة مجرية تزوجها وأنجب منها طفلا يبلغ عمره الآن خمس سنوات. ويقع محل الحلاقة الذي يملكه في العاصمة المجرية.

يقول إبراهيم "الحمد لله لدي كل الأوراق (اللازمة) الآن و(قريبا) سأقدم طلبا للحصول على الجنسية المجرية".

وقال مجري قدم نفسه على أنه مغني راب يدعى مستر بوستا إنه منذ الصيف الماضي يأتي مرتين أسبوعيا من الريف كي يحلق له إبراهيم لحيته.

يضيف "كان لدي بعض التحفظات، فمع ظهور أزمة المهاجرين تلك كانت لدى الناس أحكام مسبقة على إبراهيم. لكن على مدار العام الماضي أصبحنا أصدقاء تقريبا مع مرور الوقت".