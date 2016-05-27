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شاهد: شاحنة تصدم عشرات المركبات بحادث مروع في الصين

27/5/2016

تسببت إحدى الشاحنات الثقيلة في حادث سير مروع أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص وتحطم العديد من المركبات في مدينة "نيغيانغ" بمقاطعة "سيتشوان" جنوب غرب الصين.

وأظهر مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة دراجة نارية يقودها شخص حاول الالتفات يمينا أمام حافلة سوداء كانت متوقفة، لكن فجأة جاءت الشاحنة من الخلف لتصطدم بالسيارات أمامها، ما جعل الحافلة تصطدم بالدراجة النارية بسرعة عالية، وبعد اصطدام الشاحنة بثلاثة حافلات ودراجتين ناريتين، لم تتوقف حتى اصطدمت بشجرة.

ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص، أربعة منهم في حالة خطرة، ونقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان موقع الحادث مزدحما حيث تجمع سكان من البلدات المجاورة في السوق. وقال صاحب متجر بالقرب من مكان الحادث إن سائق الشاحنة ربما يكون قد اصطدم الشجرة عن قصد من أجل وقف الشاحنة وتجنب الإضرار بالمزيد من الناس في السوق.

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