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شاهد: خطاب تاريخي لأوباما في هيروشيما

27/5/2016

أصبح باراك أوباما اليوم (الجمعة) أول رئيس أمريكي في منصبه يزور مدينة هيروشيما اليابانية التي شهدت أول قصف نووي في العالم في بادرة تأمل منها واشنطن وطوكيو أن تسلط الضوء على تحالفهما وإنعاش مساعي التخلص من الأسلحة النووية.

وقال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي له على هامش قمة زعماء دول مجموعة السبع الصناعية، "جئت أولا وقبل كل شيء لإحياء وتكريم ذكرى عشرات الملايين الذين فقدناهم خلال الحرب العالمية الثانية".

وأضاف أوباما أن "(هيروشيما) تذكرنا بأن الحرب بغض النظر عن سببها أو عدد الدول المشاركة فيها تتسبب في معاناة وخسائر هائلة لاسيما للمدنيين الأبرياء. علينا أن نسأل أنفسنا كيف يمكن منع تكرار هذا الأمر مرة أخرى".

وتابع الرئيس الأمريكي أن "المجتمع عمل على إنشاء مؤسسات لتفادي الحروب، لكن الأعمال العدائية والوحشية التي تجتاح العالم تظهر أن هذا العمل لم يكتمل".

وأشار "نحن نتمنى القضاء على مخزونات أسلحة الدمار الشامل، ومازلنا نرى التطرف والبراميل المتفجرة". داعيا إلى إيجاد حل للنزاعات عن طريق الدبلوماسية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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