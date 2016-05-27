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شاهد: أصحاب السيارات الفرنسيون يتزودون بالوقود من بلجيكا

27/5/2016

دفعت أزمة الوقود في فرنسا ملاك السيارات المقيمين شمال البلاد إلى عبور الحدود إلى بلجيكا المجاورة بغرض التزود بالوقود.

وتفجرت أزمة الوقود في فرنسا بسبب مشاركة عمال مصافي النفط في الاحتجاج على قانون العمل المقترح من الحكومة.

وقام عمال مصافي النفط بقطع إمدادات الوقود في جميع أنحاء البلاد، ضمن مساعي العمال والموظفين لإجبار الحكومة على سحب قانون العمل الذي اعتبروه منحازا لأرباب الأعمال والشركات.

وقال عدد من أصحاب السيارات الذين عبروا الحدود إلى بلجيكا إنهم يعتبرون أنفسهم محظوظين، كونهم قريبين من بلجيكا ويتمكنون من عبور الحدود والتزود بالوقود.

واضطرت الحكومة الفرنسية للسحب من مخزون النفط الإستراتيجي لمواجهة أزمة الوقود التي سببتها الإضرابات والاحتجاجات العمالية.

وتأتي الأزمة في وقت حرج بالنسبة لفرنسا التي تنتظر تدفق عدة ملايين من الأشخاص خلال أسبوعين لحضور مباريات كأس الأمم الأوربية 2016 التي تنطلق في 10 من يونيو/حزيران المقبل.

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