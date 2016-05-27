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سفينة فرنسية تتوجه إلى منطقة البحث عن حطام الطائرة المصرية

27/5/2016

صورة لجزء من حطام الطائرة المصرية نشرها الجيش المصري

قالت السلطات الفرنسية يوم الخميس إن سفينة للبحرية الفرنسية في طريقها إلى شرق البحر المتوسط للانضمام إلى جهود البحث عن الصندوقين الأسودين لطائرة مصر للطيران التي تحطمت الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة (بي.إي.إيه) الفرنسية للتحقيقات في حوادث الطيران إن سفينة المسح لابلاس غادرت كورسيكا في وقت سابق يوم الخميس وتتجه نحو منطقة البحث شمالي ميناء الإسكندرية المصري حيث ستبدأ العمليات في غضون أيام.

وأضافت أن السفينة مجهزة بثلاثة مجسات متخصصة من شركة فرنسية جرى التعاقد معها لتسريع أعمال البحث.

وفي وقت سابق قال صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران إن مصر ستستعين بشركة فرنسية وأخرى إيطالية للمساعدة في البحث عن الصندوقين الأسودين لطائرتها التي تحطمت فوق البحر المتوسط في 19 من مايو/آيار.

ولم يحدد مسلم الشركتين اللتين ستشاركان في البحث لكنه قال في مؤتمر صحفي إنهما يمكنهما البحث على عمق ثلاثة آلاف متر.

وقال مصدران دبلوماسيان فرنسيان إن السلطات المصرية ووكالة (بي.إي.إيه) يضعان اللمسات الأخيرة على عقد مع شركتين فرنسيتين وهما ديب أوشن سيرش وألسيمار.

وقال أحد المصدرين "الهدف هو التحرك بسرعة قصوى حتى يتم العثور على الصندوقين، المرجح أنهما على عمق كبير".

وأضاف المصدر أن تكلفة العقد ستتحملها فرنسا ومصر. ولم يعرف أي من المصدرين طبيعة المحادثات مع الشركة الإيطالية.

ولم يتم بعد تحديد مكان الطائرة ولا صندوقيها الأسودين اللذين يمكن أن يفسرا سبب سقوطها في رحلتها رقم 804 من باريس إلى القاهرة بعد دخولها المجال الجوي المصري.

ومن المعتقد أن الصندوقين الأسودين على عمق يصل إلى ثلاثة آلاف متر في المياه، وهو تقريبا أقصى عمق يمكن منه التقاط الإشارات التي يصدرها الصندوقان وتحديد موقعيهما.

ويقول خبراء البحث إن هذا يعني أنه يجب الدفع بأجهزة سمعية في المياه على عمق يصل إلى ألفي متر من أجل توفير أفضل الظروف لالتقاط الإشارات.

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