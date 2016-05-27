رسميا: مورينيو مدربا لمانشستر يونايتد

البرتغالي جوزيه مورينيو – الأوربية

قال نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إنه عين البرتغالي "جوزيه مورينيو" مدربا جديدا لفريقه الأول بناء على عقد لمدة ثلاث سنوات بداية من الموسم المقبل.

ويتولى المدرب البرتغالي البالغ من العمر 53 عاما تدريب النادي الإنجليزي بديلا للهولندي لويس فان غال، الذي انتهت فترته في أولد ترافورد، والتي دامت لعامين يوم الإثنين الماضي، بعد يومين من فوز يونايتد بلقب كأس الاتحاد الانجليزي وهو أول لقب يحرزه النادي منذ فوزه تحت قيادة مدربه الأسبق أليكس فيرغسون بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2013.

وقال مورينيو لمحطة النادي التلفزيونية "أعتقد أنني أفضل نسيان السنوات الثلاث الماضية. أفضل التركيز على النادي العملاق الذي أتولى مسؤوليته وأعتقد أن الجماهير تتوقع مني الإعلان عن رغبتي في الفوز".

وكان مورينيو الذي يصف نفسه بأنه "الاستثنائي" أقيل من تدريب تشلسي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي منهيا فترته الثانية في قيادة النادي اللندني. ولكنه يعتقد أنه يملك الخبرة المطلوبة لتحقيق النجاح مع يونايتد.

وأضاف "الأندية الكبيرة يجب أن تكون من نصيب أفضل المدربين وأعتقد أنني مستعد لهذه المسؤولية لذا بإمكاني القول إنني سعيد وفخور. لدي شعور رائع".

وأردف "أريد تحقيق الفوز. أحتاج أن يشعر المشجعون واللاعبون بهذا. تعرف الجماهير ما يمكنها تقديمه لي وما أستطيع تقديمه لها".

وقال "لعبت مرات كثيرة في أولد ترافورد وكنت أشعر بالتعاطف. أتذكر عندما فزت في أولد ترافورد مع ريال مدريد وقلت إن الفريق الأفضل خسر. لم يكن الكثيرون في ريال سعداء بهذا".

ولم يتحدث مورينيو عن مستقبل رايان غيغز الذي عمل مساعدا لفان غال.

ولم يتطرق كذلك إلى أية صفقات يسعى لإبرامها مثل زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم السويد وباريس سان جيرمان.

ووقع مورينيو عقدا لمدة ثلاث سنوات تقدر وسائل إعلام محلية قيمته بما يتراوح ما بين 30 و45 مليون جنيه إسترليني (43.99 و65.95 مليون دولار).

ويتضمن عقد مورينيو مع يونايتد بندا يتيح استمرار المدرب على رأس الجهاز الفني للنادي حتى عام 2020 على الأقل.

وسبق لمورينيو تدريب بورتو البرتغالي وإنترناسيونالي الإيطالي وريال مدريد الإسباني أيضا وفاز بدوري أبطال أوربا مع بورتو وانترناسيونالي.

وخلال فترتيه مع تشلسي أحرز مورينيو لقب الدوري الانجليزي الممتاز ثلاث مرات كما فاز معه بكأس انجلترا وبكأس الرابطة.

كما سبق له أيضا الفوز بألقاب الدوري الايطالي والدوري البرتغالي والدوري الإسباني.