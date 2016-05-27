البث الحي
منوعات

"دي ميستورا": لم نحدد موعدًا جديدًا لمحادثات السلام السورية

27/5/2016

دي ميستورا – الأوربية

أبلغ المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أعضاء مجلس الأمن الدولي، في جلسة مشاورات مغلقة أنه "لا يمكن استئناف محادثات السلام السورية قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من الآن"، بحسب دبلوماسيين بالأمم المتحدة.
وقالت مندوب واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفير سامنثا بارو، "لقد فقد الناس صبرهم، وباتوا محبطين في سوريا، وندرك أن نفاد صبرهم أمر حقيقي، لكن أيضًا هناك إدراك بين الناس بحجم الأرواح التي تم إنقاذها جراء اتفاق وقف الأعمال العدائية".
وتابعت "يتعيّن على روسيا والبلدان التي تساند النظام (السوري) ممارسة دور من أجل إيصال المساعدات للمدنيين، وهذا هو الطريق الذي سنستمر في السير عليه".
وأضافت، "من الواضح أن العنف قد ازداد في الشهر الماضي ويقترب من مستويات مرحلة ما قبل اتفاق وقف الأعمال العدائية".
وأشارت إلى "أن الأخطار المحدقة بهذا الاتفاق تأتي إلى حد كبير مدفوعة من قبل النظام السوري وحلفائه ومن الهجمات على المدنيين ".
وطالبت بدور روسي في وقف الأعمال العدائية بسوريا، حيث قالت، "موسكو يقع عليها مسؤولية خاصة للضغط على نظام الأسد، بغية الالتزام بوقف الأعمال العدائية وإنهاء القصف والحصار للمدنيين الأبرياء".

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)