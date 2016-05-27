"دي ميستورا": لم نحدد موعدًا جديدًا لمحادثات السلام السورية

دي ميستورا – الأوربية

أبلغ المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أعضاء مجلس الأمن الدولي، في جلسة مشاورات مغلقة أنه "لا يمكن استئناف محادثات السلام السورية قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من الآن"، بحسب دبلوماسيين بالأمم المتحدة.

وقالت مندوب واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفير سامنثا بارو، "لقد فقد الناس صبرهم، وباتوا محبطين في سوريا، وندرك أن نفاد صبرهم أمر حقيقي، لكن أيضًا هناك إدراك بين الناس بحجم الأرواح التي تم إنقاذها جراء اتفاق وقف الأعمال العدائية".

وتابعت "يتعيّن على روسيا والبلدان التي تساند النظام (السوري) ممارسة دور من أجل إيصال المساعدات للمدنيين، وهذا هو الطريق الذي سنستمر في السير عليه".

وأضافت، "من الواضح أن العنف قد ازداد في الشهر الماضي ويقترب من مستويات مرحلة ما قبل اتفاق وقف الأعمال العدائية".

وأشارت إلى "أن الأخطار المحدقة بهذا الاتفاق تأتي إلى حد كبير مدفوعة من قبل النظام السوري وحلفائه ومن الهجمات على المدنيين ".

وطالبت بدور روسي في وقف الأعمال العدائية بسوريا، حيث قالت، "موسكو يقع عليها مسؤولية خاصة للضغط على نظام الأسد، بغية الالتزام بوقف الأعمال العدائية وإنهاء القصف والحصار للمدنيين الأبرياء".