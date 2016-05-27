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تونس: النساء مطلوبات للتجنيد

27/5/2016

وزير الدفاع التونسي "فرحات الحرشاني"-أسوشيتد برس

اعتبر وزير الدفاع التونسي "فرحات الحرشاني" أن الوقت حان لمناقشة مشاركة النساء في الخدمة العسكرية نظرا للتحديات الجديدة المطروحة أمام تونس والمتمثلة في الاعتداءات الإرهابية والصعوبات الاقتصادية.

وقال الوزير لإذاعة "إف إم موزاييك" الخاصة إن "الدستور التونسي في الفصل التاسع يقول إن الخدمة الوطنية واجب على كل المواطنين وهو ما يعني تطبيق ذلك على البنات والبنين داعيا إلى تعميق هذه المسالة ودراستها".

ولا يستثني القانون النساء من الخدمة الوطنية في تونس لكن عمليا يتم إلزام الشباب بالخدمة العسكرية لمدة سنة. ويمكن للنساء الالتحاق للعمل في الجيش.

وتابع الوزير أن "تونس تواجه الارهاب والامكانية محدودة".  لكن الوزير أقر بأن هذا ليس سهلا، داعيا إلى طرح النقاش مع المجتمع المدني من أجل ايجاد حلول توافقية معقولة ومتأقلمة مع الواقع التونسي.

أضاف، "هناك عزوف للشباب الذي لا يرغب في الالتحاق بالخدمة العسكرية، معبرا عن عدم قناعته بذلك وإن كان مفهوم بالنسبة له".

تشهد تونس منذ ثورة 2011 تناميا للتيار الجهادي وشهدت اعتداءات أسفرت عن مقتل العشرات من رجال الشرطة والأمن والسياح الاجانب. وتراجع اقتصادها كثيرا بسبب عدم الاستقرار منذ الثورة وهي تعاني بطالة مرتفعة لا سيما بين الشباب ممن هم في سن العمل .    

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