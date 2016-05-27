تعرف على سجل لقاءات ريال وأتليتكو في نهائي دوري الأبطال

حصة تدريبية لريال مدريد قبل نهائي شامبيونزليغ

تترقب الأنظار لقاء ريال وأتليتكو مدريد في نهائي بطولة دوري أبطال أوربا مساء السبت، وهذه قائمة بلقاءات الفريقين في النهائي منذ العام 1956 .

قائمة بالمباريات النهائية لدوري أبطال أوربا التي كان ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد الإسبانيين طرفا فيها :

1956 بباريس : فاز ريال مدريد على ستاد ريمس الفرنسي 4 / 3 بفضل هدف للريال قبل عشر دقائق من نهاية المباراة ليمنح الريال لقب النسخة الأولى من البطولة.

1957 بمدريد : فاز الريال على فيورنتينا الإيطالي 2 / صفر بفضل هدفين في الشوط الثاني سجلهما ألفريدو دي ستيفانو وفرانسيسكو خينتو ليكون اللقب الثاني للريال الذي أصبح واحدا من فريقين فقط فازا باللقب على ملعبيهما.

1958 في بروكسل: فاز الريال على ميلان 3 / 2(بعد التمديد لوقت إضافي) حيث سجل خينتو هدف الفوز في الوقت الإضافي ليمنح الريال اللقب الثالث على التوالي.

1959 في شتوتجارت : فاز الريال على استاد ريمس 2 / صفر بفضل هدف مبكر في المباراة سجله إنريكي ماتيوس وآخر في بداية الشوط الثاني أحرزه دي ستيفانو ليمنح الريال اللقب الرابع على التوالي.

1960 في غلاسغو : فاز الريال على إنتراخت فرانكفورت الألماني7 / 3 في نهائي يعتبر بشكل كبير هو الأفضل في كل المباريات النهائية على مدار التاريخ حيث بلغ عدد الجماهير الحاضرة في المدرجات أكثر من 127 ألف مشجع شاهدوا ثلاثة أهداف (هاتريك) لدي ستيفانو وأربعة أهداف لزميله المجري بوشكاش ليكون الفوز الكاسح على الفريق الألماني.

1962 في أمستردام : فاز بنفيكا البرتغالي على ريال مدريد 5 / 3 رغم الأهداف الثلاثة (هاتريك) التي سجلها بوشكاش حيث ساعدت الثنائية التي سجلها البرتغالي إيزيبيو في الشوط الثاني فريق بنفيكا للحفاظ على اللقب الذي أحرزه أيضا في 1961 .

1964 في فيينا : فاز إنتر ميلان الإيطالي على الريال 3 / 1 ليتوج إنتر بقيادة المدرب هيلينيو هيريرا بأول لقبين متتاليين في البطولة.

1966 في بروكسل : فاز الريال على بارتيزان بلجراد الصربي 2 /1 علما بأنه كان متأخرا بهدف نظيف حتى قبل 20 دقيقة من نهاية اللقاء ولكنه قلب المباراة لصالحه في نهاية اللقاء ليتوج بلقبه السادس في دوري الأبطال ويبدأ بعدها صياما عن إحراز اللقب 32 عاما.

1974 في بروكسل : فاز بايرن ميونخ الألماني على أتليتكو 4 / صفر بعد إعادة المباراة. وكانت قذيفة قوية أطلقها هانز جورج شفارزينبك منحت بايرن التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي للمباراة وأدت لإعادة المباراة ليفوز بايرن بهذه النتيجة الكبيرة.

1981 في باريس: فاز ليفربول الإنجليزي على الريال 1 / صفر بفضل هدف متأخر سجله آلان كيندي ليمنح ليفربول اللقب بعد نهائي متواضع المستوى الفني ومتميز خططيا.

1998 في أمستردام : فاز الريال على يوفنتوس الإيطالي حيث شهد هذا النهائي عودة الريال للظهور في نهائي البطولة بعد غياب دام 17 عاما وفاز الفريق بلقبه السابع في تاريخ البطولة بفضل الهدف الذي سجله بريدراج مياتوفيتش.

2000 في باريس : فاز الريال على بلنسية الأسباني 3 / صفر حيث أكد تفوقه التام على بلنسية في أول نهائي للبطولة يجمع بين فريقين من بلد واحد.

2002 في غلاسغو : فاز الريال على باير ليفركوزن 2 / 1 بفضل تسديدة رائعة من الفرنسي زين الدين زيدان حسمت المباراة ومنحت اللقب الثامن للريال في البطولة بعدما تصدى الريال للضغط الألماني في نهاية المباراة.

2014 في لشبونة : فاز الريال على جاره أتليتكو 4 / 1 بعد التمديد لوقت إضافي حيث سجل سيرخيو راموس هدف التعادل للريال في الوقت بدل الضائع للمباراة بعدما تقدم الأوروغوياني دييجو جودين بهدف لأتلتيكو ليدفع راموس بالمباراة إلى الوقت الإضافي حيث أنهك الريال منافسه وتوج باللقب بعد فوز كبير.

2016 في ميلانو : يلتقي أتليتكو مدريد مع ريال مدريد.