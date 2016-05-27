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بجين تجمع مليون يوان غرامات تدخين

27/5/2016

بجين تجمع مليون يوان غرامات تدخين

جمعت العاصمة الصينية بجين أكثر من مليون يوان (150 ألف دولار) من وراء الغرامات  المفروضة على التدخين في الأماكن العامة بعد عام واحد تقريبا من فرض حظر التدخين في المدينة.       

وفرض حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وفي أماكن العمل والمواصلات العامة اعتبارا من أول يونيو/ حزيران 2015 .

وتعد الضوابط على التبع في بجين هي الأكثر صرامة في الصين التي تدرس فرض قيود على مستوى البلاد.

وجاء الجزء الأكبر من الغرامات من 398 شركة ومؤسسة حيث تم تغريمها ما يصل إلى 2600 يوان، وفقا لما ذكرته اللجنة البلدية للصحة والأسرة والتخطيط مساء الخميس. 

أوضحت اللجنة أنه تم تغريم 1514 شخصا إضافيا بواقع  53 يوان لكل منهم.

وقالت اللجنة في بيان إن مبيعات التبغ في المدينة تراجعت بنسبة 71ر2% في 2015 .

يذكر أن الصين هي أكبر منتج ومستهلك للسجائر في العالم في ظل وجود أكثر من 300 مليون مدخن، وفقا لإحصاءات الحكومة. 

ويتسبب التدخين في وفاة أكثر من مليون شخص في البر الرئيسي للصين سنويا.    

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