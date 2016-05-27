المخضرم كاكا في تشكيلة البرازيل في كوبا أمريكا

ريكاردو كاكا

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن "ريكاردو كاكا" انضم إلى تشكيلة المنتخب المشاركة في نسخة المئوية لبطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها الولايات المتحدة.

وسيحل لاعب أورلاندو سيتي الأمريكي في المنتخب البرازيلي بدلا من دوغلاس كوستا لاعب بايرن ميونخ بطل ألمانيا والذي استبعد من التشكيلة بسبب إصابة في الفخذ الأيسر.

ودائما كان كاكا اللاعب السابق لميلانو وريال مدريد ضمن تشكيلة المدرب دونغا رغم أنه لا يلعب كثيرا في معظم المباريات.

ولم يشارك اللاعب البالغ عمره 34 عاما في مباراة كاملة مع البرازيل منذ 2012.

وكاكا هو ثاني لاعب ينضم إلى التشكيلة بسبب الإصابة بعد انضمام جوناس لاعب بنفيكا بدلا من ريكاردو أوليفيرا.

وفي كوبا أمريكا ستلعب البرازيل في المجموعة الثانية بجانب الإكوادور وهايتي وبيرو.

وسيخوض المنتخب البرازيلي مباراة ودية ضد بنما يوم الأحد المقبل في دنفر بولاية كولورادو.