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اكتشاف بكتيريا مقاومة لأشد أنواع المضادات الحيوية في أمريكا

27/5/2016

أعلن أطباء أمريكيون ومسؤولون في قطاع الصحة بالولايات المتحدة عن اكتشاف أول حالة في البلاد لعدوى بكتيرية مقاومة لما يعرف بالملجأ الأخير من المضادات الحيوية.

وقال العلماء إن الحالة لسيدة أمريكية (49 عاما) تقيم بولاية بنسلفانيا، وأصيبت بالتهاب في المسالك البولية، علما بأنها لم تسافر إلى أي مكان قبل سفرها بشهور.

وأوضح توماس فرايدين، مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الأطباء لم يتمكنوا من السيطرة على العدوى التي أصابت السيدة، باستخدام "الكوليستين" وهو مضاد حيوي قاتل للجراثيم، ويعد واحدا من بين المضادات الحيوية التي تعد الملجأ الأخير في مكافحة البكتيريا.

 وعبر العلماء عن قلقهم العميق من أن تمثل البكتيريا خطرا كبيرا في حال انتشارها.

وقال فرايدين، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأمريكية واشنطن: "نحن في خطر الدخول في عالم ما بعد المضادات الحيوية".

 وقالت دراسة نشرتها دورية طبية صادرة عن الجمعية الأمريكية للميكروبيولوجي إن هذا الكشف "يعلن ظهور بكتيريا مقاومة لجميع الأدوية بالفعل".

وأضافت الدراسة التي أجراها مركز وولتر ريد الطبي العسكري الوطني: "حسب علمناـ فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ في الولايات المتحدة عن وجود جين إم سي آر-1" المقاوم للكوليستين.

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