استدعاء 12 مليون سيارة في أمريكا بسبب الوسائد الهوائية

قالت ثماني شركات لصناعة السيارات اليوم الجمعة إنها بصدد استدعاء أكثر من 12 مليون سيارة في الولايات المتحدة بسبب عيوب في وسائد هوائية من إنتاج شركة تاكاتا.

وأظهرت الوثائق أن هوندا موتور تقوم باستدعاء 4.5 مليون سيارة في الولايات المتحدة بينما تستدعي فيات كرايسلر 4.3 مليون سيارة.

وتركز الاستدعاءات الجديدة على الوسائد الخاصة بالمقاعد المجاورة للسائق بينما كانت الاستدعاءات السابقة تتعلق بكل الوسائد الأمامية.

وأعلنت تاكاتا اليابانية في المرحلة الأولى من أحدث عملية استدعاء وجود عيوب في 14 مليون وسادة وهو ما يشمل الاستدعاءات المعلنة اليوم الجمعة على الأرجح.

ووافقت تاكاتا هذا الشهر على إعلان وجود عيوب بما يصل إلى 40 مليون وسادة إضافية بحلول 2019 في خطوة قد تشمل استدعاء سيارات لنحو 17 شركة منتجة.

ويمكن أن تنفجر تلك الوسائد بقوة شديدة وتقذف شظايا معدنية في مقصورة الركاب بالسيارة.

وتم ربط عيوب الوسائد الهوائية بما لا يقل عن 13 حالة وفاة وأكثر من 100 حالة إصابة في أنحاء العالم. والسيارات التي يجري استدعاؤها صنعت في الفترة من 2002 حتى 2011 وتشمل شاحنات خفيفة وسيارات رياضية متعددة الاستخدامات وسيارات ركوب.

واستدعت شركات سيارات في أرجاء العالم من قبل نحو 50 مليون سيارة فيما يتصل بعيوب وسائد تاكاتا.

وقالت وزارة النقل اليابانية اليوم الجمعة إن شركات السيارات سوف تستدعي سبعة ملايين سيارة هناك ليرتفع الإجمالي إلى 70 مليون في أنحاء العالم.

وأبلغت تويوتا موتور السلطات التنظيمية الأمريكية بأنها بصدد استدعاء 1.65 مليون سيارة في حين تستدعي سوبارو نحو 400 ألف سيارة بالولايات المتحدة.

وقالت فيات كراسيلر اليوم الجمعة إنها تقوم أيضا باستدعاء 933 ألف سيارة بيعت خارج الولايات المتحدة فيما يتعلق بعيوب وسائد تاكاتا.

وتستدعي مازدا موتور 730 ألف سيارة بالولايات المتحدة بينما تستدعي نيسان موتور 499 ألف سيارة وتستدعي ميتسوبيشي 38 ألفا بينما تستدعي فيراري 2800 سيارة رياضية.