إخلاء طائرة ركاب كورية في طوكيو بعد انبعاث دخان من المحرك

رجال الإطفاء يرشون مادة رغوية على محرك الطائرة الكورية (رويترز)

قامت شركة الخطوط الجوية الكورية بإجلاء 319 راكبا إضافة إلى أفراد الطاقم من طائرة تابعة لها كانت تستعد للإقلاع من مطار هانيدا الدولي بالعاصمة اليابانية بعد أن انبعث دخان من محركها الأيسر.

ودفع الحادث السلطات إلى إغلاق المطار الأكثر ازدحاما في اليابان مؤقتا.

وأظهرت لقطات بثتها محطة تلفزيون (إن إتش كيه) الطائرة وهي بوينغ 777 رابضة على الممر بينما تقوم شاحنات إطفاء برشها بمادة رغوية. وتعمل الطائرة -التي كان من المنتظر أن تطير إلى سول في كوريا الجنوبية- بمحركين بي دبليو4000 من صنع شركة برات أند ويتني.

ولم ترد تقارير عن إصابات.

ويتعامل مطار هانيدا الواقع على خليج طوكيو مع حوالي 550 رحلة طيران يوميا وبلغ عدد الركاب الذين استخدموا المطار العام الماضي حوالي 75 مليونا وهو ما يجعله أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم.