إثيوبيا: أكملنا 70% من سد النهضة

سد النهضة الإثيوبي – رويترز

قال وزير الإعلام والاتصالات الإثيوبي "جيتاشو رضا"، إن حكومة بلاده توشك على إكمال 70 في المئة من بناء "سد النهضة".

وأضاف في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" ونشرته اليوم الجمعة أن ما تم إنجازه يتضمن الأعمال الإنشائية والهندسة المدنية، وتركيب "التوربينات" وعمليات هندسة المياه، مشيرًا إلى أن الأعمال الكاملة قد تنتهي في أي وقت.

وتعليقًا على تقارير مصرية بأن بلاده تعمل على كسب الوقت بانتظار اكتمال دراسات المكاتب الاستشارية، أوضح "جيتاشو رضا" أن "عمل اللجان لا علاقة له بإنشاء السد، بل على معرفة مدى إضراره بمصالح شركاء الحوض؛ لأن السد قائم ولن يتأثر بناؤه بتقاريرها. أما إذا كان هناك من يرى بعد إعداد الدراسات، أنه سيتضرر، فهذه ليست مشكلتنا في إثيوبيا".