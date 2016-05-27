أردوغان: الناتج ارتفع لـ800 مليار دولار بعد وصول حزبنا للحكم

قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إن تركيا حققت نموًا كبيرًا على الرغم من كل الظروف الصعبة، مشيرا إلى أنه بنهاية العام الحالي ستحتفل بافتتاح نفق "أوراسيا" الرابط بين شطري اسطنبول.

وأضاف خلال كلمة له أمام حشد شعبي في مدينة "كير شهير" أن الناتج الإجمالي القومي لتركيا وصل لأكثر من 800 مليار دولار بعد أن كان نحو 250 مليار دولار قبل وصول العدالة والتنمية للحكم.

وتابع قمنا بتخفيض سعر الفائدة وحققنا إنجازات على جميع الأصعدة، ورفعنا دخل الفرد عدة مرات.

وأضاف "أردوغان": حققنا قفزات نوعية لبلادنا اليوم بعد أن كانت تركيا تسمى بالرجل المريض قبل 100 عام.

وتابع: "في السابق قاموا بعرض تقسيم "الأناضول" لأقسام لكن شعبنا كان لهم بالمرصاد واستطعنا أن نحافظ على دولتنا وأسسنا الجمهورية التركية، وشعبنا دائما كان مقداما وأفشل المؤامرات التي تحاك ضد أمتنا فنحن أمة لها تاريخ تفخر وتعتز به وهو طريقنا نحو المستقبل المشرق، مستطردا لن نركع لأي أحد ولا نركع إلا لله تعالى في الصلاة ولا يليق بنا غير ذلك".

وأضاف: "هناك سلسلة من المؤامرات تحاك ضد "تركيا" لكن الله عز وجل هو الخالق وحده وهو في عوننا لإفشال كافة مخططاتهم".

وكشف "أردوغان" عن محاكمة النواب الذين تورطوا في دعم" الإرهابيين" أمام القضاء، متسائلاً: "لماذا يخاف بعض النواب من رفع الحصانة إن لم تكونوا أخطأتم أو ارتكبتم ذنبا أو جرما".

ووصف أردوغان تنظيم "فتح الله جولن" بالإرهابي مثل "تنظيم الدولة" و"بي كا كا" حيث أنهم حاولوا أن يقسموا الوطن ويعيثوا فيه خرابا على حد وصفه.

وأضاف، "الجمهورية التركية تعد أملا لكل من يرتبط قلبه بهذه الجغرافيا وبعض الدول الأوربية تغلق أبوابها في وجه اللاجئين وتضع الأسوار الشائكة لكننا فتحنا أبوابنا بصدر رحب".

