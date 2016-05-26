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نادال يحقق فوزه 200 في البطولات الكبرى

26/5/2016

حقق الاسباني رفائيل نادال انتصاره الـ 200 في منافسات فردي الرجال بالبطولات الأربع الكبرى للتنس بعدما سحق الأرجنتيني فاكوندو باجنيس 6-3 و6-صفر و6-3 في الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة.

وهذه هي المباراة السادسة التي يخوضها الأرجنتيني المصنف 99 في البطولات الأربع الكبرى.

ونادال واحد من ثمانية لاعبين فقط في تاريخ منافسات الرجال بلغ هذا العدد من الانتصارات في منافسات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى.

ويسعى نادال المصنف الرابع للفوز بلقبه العاشر في رولان جاروس.

ونادال هو أكثر اللاعبين فوزا بلقب فردي الرجال في البطولة لتسع مرات أعوام 2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2011 و2012 و2013 و2014.

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