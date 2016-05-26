مصر.. حبس ضابطين في قضية مقتل 8 من الشرطة بحلوان

قررت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، اليوم الخميس، حبس ضابطي شرطة 15 يومًا على ذمة التحقيقات المتهمين فيها بالتورط في قتل 8 ضباط وأفراد شرطة داخل ميكروباص خلال تأديتهم مأمورية تابعة لقسم شرطة حلوان بالقاهرة.

وكان 7 أفراد شرطة وملازم قد لقوا مصرعهم فجر الأحد الموافق 8 مايو، في هجوم شنه مسلحون بعد أن استوقفوا سيارة ميكروباص كان يستقلها القتلى في حلوان، و أمطروهم بـ120 طلقة ثم فروا هاربين.

وذكرت صحيفة الشروق المصرية أن أحد الضباط الذين أصدرت النيابة قرارًا بحبسهما هو برتبة نقيب وشارك في فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس/ آب 2013.

وأضافت نقلا عن مصادر أن "هناك ضباطًا آخرين تم القبض عليهم في الواقعة ذاتها، وسيتم عرضهم على النيابة قريبًا".