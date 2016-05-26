البث الحي
منوعات

مصر.. حبس ضابطين في قضية مقتل 8 من الشرطة بحلوان

26/5/2016

مصر.. حبس ضابطين في قضية مقتل 8 من الشرطة بحلوان

قررت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، اليوم الخميس، حبس ضابطي شرطة 15 يومًا على ذمة التحقيقات المتهمين فيها بالتورط في قتل 8 ضباط وأفراد شرطة داخل ميكروباص خلال تأديتهم مأمورية تابعة لقسم شرطة حلوان بالقاهرة.

وكان 7 أفراد شرطة وملازم قد لقوا مصرعهم فجر الأحد الموافق 8 مايو، في هجوم شنه مسلحون بعد أن استوقفوا سيارة ميكروباص كان يستقلها القتلى في حلوان، و أمطروهم بـ120 طلقة ثم فروا هاربين.

وذكرت صحيفة الشروق المصرية أن أحد الضباط الذين أصدرت النيابة قرارًا بحبسهما هو برتبة نقيب وشارك في فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس/ آب 2013.

وأضافت نقلا عن مصادر أن "هناك ضباطًا آخرين تم القبض عليهم في الواقعة ذاتها، وسيتم عرضهم على النيابة قريبًا".

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)