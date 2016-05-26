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مدينة إنجليزية توافق على ترخيص "لامبورغيني" كسيارة أجرة

26/5/2016

لامبورجيني هوراكان

ذكرت تقارير صحفية أن مجلس مدينة "وولفرامبتون" البريطانية وافق على ترخيص سيارة من طراز  "لامبورغيني  هوراكان" فائقة السرعة كسيارة أجرة وهو ما يتيح لزوار المدينة استخدام هذه السيارة والاستمتاع بتجربة ركوب سيارة تسير بسرعة فائقة.

يذكر أن السيارة "هوراكان" خضراء اللون تستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.2 ثوان بفضل المحرك ذي الـ 10 صمامات،  وهو ما يعطيها ميزة بالنسبة للمرور في المدينة، لكن المشكلة هي أن الراكب سيحتاج إلى مبلغ كبير من المال حيث يبلغ الحد الأدنى لسعر الرحلة  التي تستغرق 90 دقيقة  في هذه السيارة 349 جنيها إسترلينيا (507 دولارات).       

ويمكن حجز السيارة لأي رحلة حيث تأتي ومعها  سائق محترف مثل أي سيارة أجرة عادية. يقول مجلس مدينة وولفيرهامبتون إن السيارة الإيطالية فائقة السرعة هي الأولى من نوعها في بريطانيا التي يصدر لها  ترخيص رسمي لاستخدامها كسيارة أجرة.

يذكر أن السيارة مملوكة لشركة اسمها "سبشيال ويدنغ كارز" أو "سيارات الزفاف الخاصة" وتقول على موقعها إن السيارة لامبورغيني هوراكان "لم تفشل أبدا في أن تأسر القلوب والعقول". ويبلغ سعر بيع هذه السيارة في السوق 260 ألف دولار.

وهذه السيارة مصممة لكي تلتهم الطريق بسرعة تزيد على 300 كيلومتر في الساعة. وقد اختارتها شرطة دبي لتكون ضمن أسطول سيارات الدورية لديها.

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