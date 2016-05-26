البث الحي
منوعات

غارتان إسرائيليتان على موقعين لكتائب القسام بغزة

26/5/2016

 

غارتان إسرائيليتان على موقعين لكتائب القسام بغزة

شن سلاح الجو الإسرائيلي فجر الخميس غارتين على موقعين لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة  المقاومة الإسلامية (حماس)، في قطاع غزة من دون إصابات، وفق مصدر أمني وشهود عيان.

وأكد المصدر الأمني أن "طائرات الاحتلال الحربية استهدفت بصاروخين موقع الحشاشين التابع لكتائب القسام في منطقة غرب رفح (جنوب) ما أسفر عن وقوع أضرار من دون أن تسجل إصابات".

وأضاف المصدر أن غارة أخرى نفذها الطيران الحربي و"استهدفت موقعا للقسام في منقطة غرب مخيم النصيرات" وسط القطاع دون إصابات.

وذكر شهود عيان أن اضرارا كبيرة لحقت في موقع القسام العسكري.

وأوضح الشهود أنه تم إخلاء المواقع العسكرية للقسام والفصائل تحسبا لقصف جوي إسرائيلي بعد إطلاق مسلحين مجهولين صاروخين من قطاع غزة على البلدات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع مساء الأربعاء دون أن تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن هذه الهجمات.        

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)