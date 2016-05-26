غارتان إسرائيليتان على موقعين لكتائب القسام بغزة

شن سلاح الجو الإسرائيلي فجر الخميس غارتين على موقعين لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في قطاع غزة من دون إصابات، وفق مصدر أمني وشهود عيان.

وأكد المصدر الأمني أن "طائرات الاحتلال الحربية استهدفت بصاروخين موقع الحشاشين التابع لكتائب القسام في منطقة غرب رفح (جنوب) ما أسفر عن وقوع أضرار من دون أن تسجل إصابات".

وأضاف المصدر أن غارة أخرى نفذها الطيران الحربي و"استهدفت موقعا للقسام في منقطة غرب مخيم النصيرات" وسط القطاع دون إصابات.

وذكر شهود عيان أن اضرارا كبيرة لحقت في موقع القسام العسكري.

وأوضح الشهود أنه تم إخلاء المواقع العسكرية للقسام والفصائل تحسبا لقصف جوي إسرائيلي بعد إطلاق مسلحين مجهولين صاروخين من قطاع غزة على البلدات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع مساء الأربعاء دون أن تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن هذه الهجمات.