طرفا الصراع في اليمن يتفقان على مبادلة سجناء قبل رمضان

قالت مصادر من طرفي الصراع الدائر في اليمن لرويترز يوم الخميس إنهما اتفقا على مبادلة سجناء قبل بدء شهر رمضان في أوائل يونيو حزيران.

يأتي القرار كإظهار لحسن النوايا بين الحكومة الشرعية بقيادة هادي وميليشيات الحوثيين المدعومين من إيران في الوقت الذي دخلت فيه محادثات السلام الساعية لإنهاء الحرب شهرها الثاني، لكن الطرفين يختلفان فيما يبدو على عدد السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وقالت مصادر من وفد الحوثيين إنه سيتم مبادلة ألف سجين بينما قال مصدر بالحكومة إن الاتفاق ينص على إطلاق سراح "كل المعتقلين" وعددهم أكثر من أربعة آلاف.

وقالت مصادر الحوثيين إن الطرفين سيقدمان قوائم بالسجناء المطلوب إطلاق سراحهم إلى وسطاء الأمم المتحدة خلال يومين على أن يشكل بعدها "لجان محلية" لتسهيل عمليات التبادل.

وفي مؤتمر صحفي في وقت سابق يوم الخميس قال مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد للصحفيين إن مسؤولين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التقوا بالوفدين لشرح الدور المحتمل للجنة في عملية مبادلة سجناء.

ومبادلة السجناء مؤشر طال انتظاره لتقدم المحادثات.

وقالت مصادر حكومية في محادثات السلام المدعومة من الأمم المتحدة إنه جرى التوصل لاتفاق في مطلع مايو أيار لإطلاق سراح كل السجناء خلال 20 يوما لكن مندوبي الحوثيين قالوا إنهم درسوا الاقتراح فقط ولم يوافقوا عليه.

ويسري وقف مؤقت لإطلاق النار منذ الشهر الماضي لإعطاء فرصة لمحادثات السلام بالكويت.