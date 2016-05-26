شاهد: وفاة مواطن داخل قسم شرطة بمصر جراء التعذيب

اتهمت أسرة مواطن مصري الشرطة بقتل عائلها حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل قسم شرطة الوايلي بمحافظة القاهرة بعد تعذيبه على يد أفراد الشرطة.

وكان عدد من الأهالي تجمهروا أمام مستشفى دار الشفاء بمحافظة القاهرة حيث نقل القتيل" حسين فرغلي".

وقال الأهالي، إن الواقعة بدأت فجر الأربعاء، بعدما داهمت قوات الأمن الورشة الخاصة بالقتيل بزعم اختطافه لصاحب قطعة الأرض الملاصقة للورشة.

وأكدت ابنة القتيل أن الشرطة اقتحمت الورشة فجر الأربعاء، واقتادت والداها بالقوة دون أذن نيابة لقسم شرطة الوايلي حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتداول نشطاء فيديو يظهر تعدى رجال شرطة على القتيل أمام الورشة بالعصي.