شاهد: فلسطيني بالضفة يستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل مخبزه

يستخدم صاحب مخبز في مخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية الطاقة الشمسية لتشغيل أفرانه وعمل أنواع من الخبز والحلويات وبيعهما لسكان المخيم.

ويقع مخبز وحلويات الأمانة الذي يملكه إيهاب الميمي في مبنى يضم متجرا كبيرا ومخبزين آخرين وشقتين سكنيتين.

وثَبت الميمي نحو 100 لوح شمسي على السطح لتوفير الطاقة للمبنى كله وليس للمخبز فقط.

وأوضح الخباز الفلسطيني أنه درس الكهرباء وأخذ دورة تدريبية في الطاقة الشمسية ليتعلم كيفية تركيب وتشغيل الألواح الشمسية.

وظهرت ثمار تركيب الألواح الشمسية سريعا على فواتير الكهرباء التي يدفعها المخبز والمبنى كله.

ويستخدم الميمي الطاقة الشمسية منذ ثلاث سنوات ويأمل أن يزيد في المستقبل استخدامه للطاقة الشمسية ليقلل أكثر من قيمة الفواتير التي يدفعها في الكهرباء.