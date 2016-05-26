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جمل يعاقب صاحبه على تركه في الشمس الحارقة ويأكل رأسه

26/5/2016

جمل يعاقب صاحبه على تركه في الشمس الحارقة بأكل رأسه

تسبّب جمل في مقتل صاحبه، بولاية راجستان الهندية يوم السبت الماضي، وذلك بعد أن قيّده صاحبه ليومٍ كامل في الشمس، في الوقت الذي بلغت فيه درجة الحرارة 43 درجة مئوية.

ووفقًا لصحيفة Times of India، كان أوجارام، وهو صاحب الجمل، يستقبل بعض الضيوف في بيته، حين تذكّر أنه ترك الجمل مقيداً، وحين حاول أن يفك وثاقه، قام الجمل بمهاجمته.

وذُكرت الصحيفة أن نحو 25 قروياً حاولوا كبح جماح الجمل لـ 6 ساعاتٍ كاملة.

وقال أحد معارف الضحية، وهو ثكارا رام: "قام الجمل بحمله من عنقه ثم ألقى به على الأرض، ثم أكل جسمه بعد قطع رأسه."

ورغم أن حوادث مهاجمة الجِمال للناس نادرة الحدوث، إلا أنها ليست شاذة للغاية؛ ففي عام 2015، قام جملٌ هائج بقتل رجلٍ وزوجته في مزرعة بمدينة ويشيتا فولز، كما قام جملٌ آخر في عام 2014 بركل وعضّ رجلٍ حتى الموت في إحدى حدائق الحيوان في المكسيك.

 

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