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تنظيم الدولة يسقط مروحية للجيش العراقي في الفلوجة

26/5/2016

تنظيم الدولة يسقط مروحية للجيش العراقي في الفلوجة

أعلن تنظيم الدولة إسقاط مروحية لسلاح الجو العراقي في جزيرة الخالدية (شمال غرب الفلوجة). من جهتها، أفادت مصادر عراقية بمقتل ثمانية من عناصر الجيش العراقي والحشد العشائري في هجوم لتنظيم الدولة جنوب الفلوجة.

وفي بيان لوكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة، أعلن عن مقتل طاقم المروحية التي أسقطت فوق جزيرة الخالدية. وتشهد الجزيرة وصولا إلى الصقلاوية معارك عنيفة بين القوات العراقية والتنظيم.

من جهتها، قالت مصادر في الشرطة العراقية وأخرى عشائرية إن ثمانية من الجيش والحشد العشائري قتلوا وأصيب 16 آخرون في هجوم شنه تنظيم الدولة من محورين استهدفا وحدات الجيش العراقي والحشد العشائري التي زحفت باتجاه مناطق جنوب الفلوجة.

ويشهد محيط مدينة الفلوجة لليوم الثالث على التوالي هجوما من القوات الحكومية من ثلاثة محاور.

وحث المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني القوات الحكومية التي تحاول استعادة الفلوجة من قبضة تنظيم الدولة على حماية المدنيين المحاصرين في المدينة.

وفي بيان قرأه الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل السيستاني، أكد ضرورة الالتزام بآداب الجهاد، موضحا أن هناك آدابا عامة لا بد من مراعاتها حتى مع غير المسلمين.

وفي سياق ذي صلة، بثت صفحات مناصرة لمليشيا الحشد الشعبي في مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر لقاء بين قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.

وجاء بث الصور في إطار حرص الإعلام التابع لمليشيا الحشد الشعبي على إبراز الدور الإيراني في الهجوم على الفلوجة والذي قالت الحكومة العراقية إنه يهدف إلى استعادتها من تنظيم الدولة.

كما يأتي بعد يوم من بث مليشيا النجباء صورتين تظهران سليماني في غرفة لقيادة عمليات المليشيا بحضور عدد من قادتها، بينهم هادي العامري وأبو مهدي المهند.

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