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تقنية من غوغل تلصق المشاة بالسيارات منعا للحوادث

26/5/2016

تقنية من غوغل تلصق المشاة بالسيارات منعا للحوادث

قدمت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة غوغل طلبا للحصول على براءة اختراع لتكنولوجيا جديدة اسمها "اللاصق" لحماية المشاة من مخاطر حوادث السيارات.

تقوم فكرة التقنية الجديدة على أنه في حالة اقتراب أحد المشاة من السيارة ذاتية القيادة التي تطورها غوغل فإنه سيلتصق في رقعة لاصقة في مقدمة  السيارة ولن يندفع إلى مسار السيارة العابرة.

وقد حصلت الشركة على براءة اختراع يوم 17 مايو/أيار الحالي  لصالح الاختراع الجديد وهو عبارة عن طبقة مزدوجة  تنشط فقط في حالة التصادم وإلا فإنها ستؤدي إلى التصاق كل الأشياء والحشرات التي تسير على سطح الطريق.

وقد أجرى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي اختبارا للتكنولوجيا الجديدة حيث أشار إلى أن التقنية الجديدة تؤدي إلى "فعل لحظي أو شبه لحظي " يمكن أن يساعد في كبح حركة الماشي الذي يمكن أن يتم حمله على مقدمة السيارة حتى  يتصرف السائق أو السيارة نفسها في حالة السيارات ذاتية القيادة في مواجهة الحادث ويستخدم المكابح.

يذكر أن غوغل تجري أبحاثا منذ سنوات لتطوير سيارات ذاتية القيادة ولم  تحول كل براءات الاختراع التي حصلت إلى أجهزة حقيقية في هذا المجال.

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