بينيتيز يستمر مع نيوكاسل لثلاث سنوات إضافية

المدرب الأسباني رافايل بينيتيز

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أن مدربه الإسباني رافايل بينيتيز سيستمر في صفوفه لثلاث سنوات إضافية على الرغم من سقوط الفريق إلى الدرجة الأولى نهاية الموسم الحالي.

وكان بينيتيز استلم تدريب نيوكاسل في مارس/آذار الماضي في آخر 10 مباريات في الدوري وعلى الرغم من عدم خسارته في ست مباريات على التوالي لم يتمكن في النهاية من إنقاذه من شبح الهبوط.

وقال بينيتيز "أنا سعيد للغاية للبقاء مدربا لنيوكاسل".، وأضاف "أظهر أنصار النادي شغفا كبيرا وهذا الأمر لعب دورا محوريا في قراري بالبقاء هنا".

وأضاف "نيوكاسل ناد عريق جدا وأريد أن أكون جزءا من مستقبل هذا النادي العظيم".

وأشرف بينيتيز (55 عاما) في بداياته على الفريق الرديف لريال (1993-1995)، قبل أن يعرف نجاحات كبيرة مع فالنسيا (2001-2004)، ثم ليفربول الإنجليزي (2004-2010). وعرف بينيتيز موسما مضطربا مع نابولي الإيطالي (2013-2015) إذ عجز عن قيادته للتأهل إلى دوري أبطال أوربا.

وبعد أن أشرف على بلد الوليد (1996) وأوساسونا (1996) واكستريمادورا (1997-1999) وتينيريفي (2001)، أحرز بينيتيز مع فالنسيا لقب الدوري الإسباني في 2002 و2004، وكأس الاتحاد الأوربي 2004، ومع ليفربول دوري أبطال أوربا 2005 وكأس انجلترا 2006 والكأس السوبر الأوربية 2005، ومع إنتر ميلان الإيطالي (2010-2011) كأس العالم للأندية 2010، وتشلسي الإنجليزي (مدرب موقت في 2012-2013) الدوري الأوربي "يوروبا ليغ" 2013، ومع نابولي كأس إيطاليا والكأس السوبر الايطالية 2014.