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برنت يتخطى 50 دولارا لأول مرة منذ 6 أشهر

26/5/2016

برنت يتخطى 50 دولارا لأول مرة منذ 6 أشهر

تخطى سعر برميل خام برنت الخميس عتبة الخمسين دولارا للمرة الأولى منذ الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، في أعقاب إعلان انخفاض حاد في الاحتياطي الأمريكي.

وحوالى الساعة 2:20 بتوقيت غرينتش،  ارتفع سعر برميل برنت تسليم يوليو/تموز 27 سنتا ليصل إلى 50.01 دولارا في التعاملات الإلكترونية في آسيا. كما ارتفع سعر برميل النفط المرجعي الخفيف (خام غرب تكساس الوسيط) تسليم يوليو/تموز 21 سنتا ليصل إلى 49.77 دولارا.

وانتعشت أسعار النفط في فبراير/شباط الماضي، بعدما وصلت مطلع السنة الحالية إلى أدنى مستوياتها خلال 13 عاما مع تراجع لسعر الخام منذ منتصف 2014 بأكثر من 70%، بسبب فائض العرض وضعف الطلب وتراجع الاقتصاد العالمي.

لكنها لا تزال بعيد عن أسعار يونيو/حزيران 2014، حين وصل سعر تداول برميل النفط إلى مئة دولار.

واختلف المراقبون في تفسير هذا التحسن في الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة، فمنهم من عزا ذلك إلى أمل حقيقي في إعادة التوازن إلى السوق العالمية، وآخرون لم يروها إلا تأثيرا مؤقتا لمشاكل الإنتاج في كندا ونيجيريا.

وقال المحلل بيرنار أو من "أي جي ماركتس" في مذكرة إلى عملائه إن "الانتعاش الملحوظ بأكثر من 80 في المئة منذ فبراير/شباط قد يكون مبالغا فيه، لأن أساسيات الاقتصاد الكلي لم تتغير كثيرا".

وأضاف أن "هذا يشير إلى أن الأسعار تأثرت بالمضاربة في انتعاش ربما لن يتواصل".

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