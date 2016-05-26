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المنصف المرزوقي : النهضة ساعدت على عودة المنظومة القديمة

26/5/2016

قال الرئيس التونسي السابق "د . المنصف المرزوقي " في الجزء الثاني من حواره لموقع الجزيرة مباشرعن العلاقة بينه وبين حركة النهضة :

"نحن في نفس الخط مع النهضة منذ 30 سنة وعندما  سارت النهضة في طريق آخر قلنا لهم نحن سنواصل هذا الطريق ومتمسكين بآملنا وأحلامنا ورؤانا ومن يريد أن يسير معنا  فليتفضل "

وأضاف المرزوقي دافعت عن النهضة دفاعا مستميتا في عهد بن على ليس لأنهم إسلاميين ولكن لأنهم كانوا مظلومين وقلت لهم كثيرا أنتم لا تدينون لي بشيء لأنكم لو كنتم يهودا أو غجرا أو شيوعيين أو مسيحيين لتصرفت بنفس الكيفية لأن قضيتي هي الدفاع عن الإنسان

وعن علاقته بالنهضة بعد أن أصبح رئيسا والنهضة في الحكم قال نتيجة الانتخابات فرضت علينا فرضا أن نتعايش ثم جاء يوم الانتخابات وقرروا أن يصطفوا وراء الطرف الآخر فهذا حق من حقوقهم وهم أدرى بمصلحتهم لكن أنا يستحيل أن أسير معهم في هذا الطريق لأنه ليس طريقي ولا علاقة لي به أبدا

انتظروا الجزء الثاني من الحوار

المصدر : الجزيرة مباشر
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