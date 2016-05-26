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الغارديان: مورينيو مدربا لمانشستر يونايتد

26/5/2016

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عين البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا جديدا للفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم في وقت لاحق.

وحل المدرب البرتغالي البالغ من العمر 53 عاما بديلا للهولندي لويس فان غال الذي انتهت فترته في اولد ترافورد والتي دامت لعامين بعد يومين من نيل يونايتد للقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتمت إقالة مورينيو الذي يصف نفسه بأنه "الاستثنائي" من تدريب تشيلسي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي منهيا فترته الثانية في قيادة النادي اللندني.

وسبق لمورينيو تدريب بورتو وانترناسيونالي وريال مدريد.

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