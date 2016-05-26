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الزمالك يتراجع عن الانسحاب من الدوري المصري

26/5/2016

مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن تراجعه عن  قرار الانسحاب من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ليخوض بذلك الفريق المباراة المقررة اليوم الخميس أمام إنبي على ملعب "بتروسبورت" ضمن  منافسات المرحلة الثلاثين من المسابقة.

واتخذ مجلس إدارة النادي قراره بالتراجع عن الانسحاب في الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه مرتضى منصور رئيس النادي، بعدما أعلن الزمالك أمس الأربعاء رفضه استكمال مسابقة الدوري الممتاز اعتراضا على أمور خاصة بالتحكيم.  

وطالب أعضاء مجلس إدارة النادي في الاجتماع بضرورة استكمال مسابقة الدوري ونجحوا في إقناع رئيس الزمالك بالعدول عن فكرة الانسحاب وفقا لما جاء في بيان إعلامي صدر اليوم الخميس.

وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن أمس الانسحاب من بطولة الدوري الممتاز، متهما لجنة الحكام بالانحياز لخصمه التاريخي النادي الأهلي.

وقال مجلس إدارة الزمالك، في بيان الانسحاب: "قرر النادي عدم إكمال بطولة الدوري في ظل استمرار لجنة الحكام الحالية، بسبب الأخطاء الكارثية".

كانت مباراة الأهلي والمقاولون العرب التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن منافسات الدوري شهدت طرد لاعبين اثنين من "المقاولون" بسبب الاعتراض على قرارات حكم اللقاء طارق سامي.

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