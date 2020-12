الجزيرة مباشر تبث محاضرة "هل الإله موجود؟" لذاكر نايك

يبث اليوم موقع "الجزيرة مباشر" محاضرة الداعية الإسلامي الدكتور ذاكر عبدالكريم نايك والتي تنظمها المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، بعنوان "هل الإله موجود؟"، وذلك على المسرح المكشوف.

وسوف تبدأ المحاضرة بعد قليل، وسوف يتم توفير ترجمة لها باللغة العربية والأردية والفلبينية.

والدكتور ذاكر عبدالكريم نايك، هو داعية وخطيب ومنظر إسلامي هندي، ولد في 18 أكتوبر عام 1965، وهو طبيب أيضاً حصل على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة مومباي، ولكنه منذ عام 1993 ركز على الدعوة الإسلامية، وهو مدير مؤسسة البحث الإسلامية.

وألقى نايك أكثر من 1000 محاضرة في أمريكا وكندا وبريطانيا وجنوب إفريقيا والسعودية والإمارات وماليزيا والفلبين وسنغافورة وأستراليا وغيرها، أسلم على يديه أعدادا كثيرة، سواء بشكل مباشر أو من خلال أشرطته المسموعة والمرئية.

وقد اختارته مؤسسة الإنديان إكسبرس في عام 2009 في العدد ال22 من جريدة إنديان إكسبريس الإعلامية كواحد من أكثر الشخصيات الهندية تأثيرا (حيث جاء ترتيبه الـ82، والمسلم الوحيد ضمن القائمة).

وقد حظي نايك بالكثير من الثناء خلال مسيرته الدعوية، وكان من أشهر من أثنوا عليه أستاذه الداعية الشيخ أحمد ديدات الذي سماه ديدات الأكبر وقال له: ما فعلته يا بني في أربع سنين استغرق مني أربعين سنةً لتحقيقه".

Al Jazeera Mubasher transmits the lecture titled "Does God exist?" by Zakir Naik

‘Al Jazeera Mubasher’ website streams today the lecture of the Islamic preacher, Dr. Zakir Abdulkarim Naik. The lecture is hosted in the open air amphitheater, by the Katara Cultural Village General Corporation, under the title "Does God exist?".

The lecture will start shortly, Mecca time, and translation into Arabic, Urdu and Tagalo.

Dr. Zakir Naik is an Indian Muslim preacher. He was born on October18, 1965 and a physician. He graduated in medicine from the university of Mumbay. Since 1993 he focused on Islamic preaching and he is the President of the Islamic Research Foundation.

Dr. Naik had delivered over 1000 lectures in the US, Canada, the UK, South Africa, Saudi Arabia, UAE, Malaysia, the Philippines, Singapore, Australia and other countries. Thousands of people have embraced Islam through him either directly or through his audio and video recordings.