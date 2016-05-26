الجبير: بحثنا في موسكو تثبيت وقف إطلاق النار بسوريا

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إنه بحث مع نظيره الروسي في موسكو التزام طرفي الأزمة في سوريا بالحل السلمي وقرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتسهيل ادخال المساعدات الإنسانية لكافة المناطق في سوريا.

وأضاف الجبير خلال افتتاح الاجتماع الرابع للحوار الاستراتيجي "روسيا-مجلس التعاون الخليجي" في موسكو اليوم الخميس، أنه يوجد تطابق في وجهات نظر بين أطراف الحوار حيال مكافحة الإرهاب.

وقال الجبير إنه تم الاتفاق مع روسيا على تكثيف الجهود في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى بحث أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا وإدخال المساعدات.

وأكد الجبير على أن الاجتماع بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون وروسيا كان مثمراً، وأنه تم الاتفاق على تفعيل آلية التنسيق والتشاور بين الطرفين، وشدد على أن روسيا بإمكانها لعب دور في مكافحة الإرهاب ومواجهة الأزمات في المنطقة، قائلاً: "نعمل مع روسيا على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة".

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المشاركين في الاجتماع رحبوا بإنشاء التحالف الإسلامي في السعودية، ودعوا إلى تعزيز التنسيق فيما بين روسيا والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة "الإرهاب" في سوريا.

وأضاف: "أكدنا التزامنا بقرارات المجموعة الدولية لدعم سورية ومجلس الأمن الدولي بشأن التسوية السورية، وأيدنا عملية البحث عن حل لإنهاء النزاع في اليمن وليبيا وعدد من المناطق الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".