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الإفتاء المصرية: "سمكة الصحراء" استراتيجية تنظيم الدولة

26/5/2016

 

يستخدم تنظيم الدولة استراتيجية "سمكة الصحراء" العسكرية لتفادي هزائمه المتتالية، ليس هذا تصريحا لخبير عسكري، وإنما هو لمرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية.

وأضاف المرصد، في تقرير له اليوم الخميس، أن استراتيجية "سمكة الصحراء" أو "سمكة الرمال" تقوم على انسحاب التنظيم من أماكن يتعرض فيها لضربات عنيفة وهجمات متتالية، إلى أماكن جديدة غير متوقعة من قِبل خصومه؛ ليُشكل بذلك منطقة نفوذ جديدة، يضمن فيها مزيدًا من الأتباع، ومزيدًا من الموارد المادية التي تساعده على استكمال أهدافه.

وأشار المرصد إلى أن التنظيم استوحى هذه الاستراتيجية من السمكة الصحراوية التي تتنقل من مكان إلى مكان من خلال الغطس في الرمال، وتهرب من مكان لتظهر في مكان بعيدًا عن أعين أعدائها.

وأوضح المرصد أن تنظيم الدولة لا يترك فرصة للاستفادة بالوسائل المحيطة به إلا ونفذها، بدءًا من حركة الزواحف، وانتهاءً بأعلى وسائل التكنولوجيا والاتصالات، وهذا ربما يضمن بقاءً مؤقتًا للتنظيم مع كثرة الضربات التي يتلقاها على حد قول المرصد.

ودعا مرصد الإفتاء المصري إلى ضرورة تكوين تحالفات عسكرية وفكرية قوية تتتبع الأساليب والوسائل الجديدة لمواجهة وفضح تنظيم الدولة.

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