نادي الزمالك المصري ينسحب من الدوري الممتاز

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري الانسحاب من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، متهما لجنة الحكام بالانحياز لخصمه التاريخي النادي الأهلي.

وقال مجلس إدارة الزمالك، في بيان اليوم الأربعاء: "قرر النادي عدم إكمال بطولة الدوري في ظل استمرار لجنة الحكام الحالية، بسبب الأخطاء الكارثية".

ويرأس لجنة الحكام في اتحاد الكرة الحكم الدولي السابق جمال الغندور.

وأضاف البيان أنه بينما "تم احتساب هدف غير صحيح على الزمالك أمام مصر المقاصة وطرد لاعب، حدث العكس مع الأهلي وتم طرد لاعبين من فريق المقاولون العرب بدون وجه حق، وهو ما يشير إلى وجود نية بإهداء البطولة للمنافس في ظل هذه الأجواء غير الصحية والمنافسة غير الشريفة".

كانت مباراة الأهلي والمقاولون العرب التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن منافسات الدوري شهدت طرد لاعبين اثنين من "المقاولون" بسبب الاعتراض على قرارات حكم اللقاء طارق سامي.