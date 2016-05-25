مسؤول أممي بارز يدعو للحوار مع تنظيم الدولة

ستيفن أوبراين-مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (الجزيرة)

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، اليوم الأربعاء، "مستعدون للتواصل مع تنظيم الدولة، إذا لزم الأمر، حال تأكدنا من ضمان أمننا وسلامتنا أثناء المحادثات".

ويُعد أوبرين ثاني مسؤول أممي بارز، يعلن استعداد الأمم المتحدة للتواصل مع "تنظيم الدولة" خلال يومين، وذلك عقب إعلان جان إيغلاند، رئيس مجموعة العمل للشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، جاهزية مجموعته كمؤسسة إنسانية للحوار مع الجميع في مناطق الصراعات، بما في ذلك تنظيم الدولة، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية.

وأوضح أوبراين، الذي يشغل أيضاً منصب منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، أنهم مثلما يتواصلون مع سلطات النظام وفصائل المعارضة المتعددة في سوريا، فإنهم جاهزون أيضاً، إذا لزم الأمر، للتواصل مع "تنظيم الدولة"، شريطة ضمان أمنهم وسلامتهم، على حد تعبيره.

وأشار إلى أنه عندما تكون المساعدات الإنسانية موضع نقاش، فإنهم لن يترددوا في لقاء جميع الأطراف، لكنه في الوقت ذاته نفى وجود أي محاولات للحوار مع تنظيم الدولة في الفترة الحالية.

وعن مشاركته في القمة العالمية للعمل الإنساني، التي اختتمت أعمالها أمس الثلاثاء في إسطنبول التركية، قال أوبراين إن الأمم المتحدة ستسعى مع الحكومات ومؤسسات المجتمع الدولي والقطاع الخاص إلى الاستفادة من التعهدات الصادرة عن القمة، وتطبيقها على أرض الواقع.

وأوضح أن هدفهم من القمة لم يكن جمع الأموال، بل الوصول إلى إرادة سياسية حقيقية قادرة على إكساب قطاع المساعدات الإنسانية ديناميكية جديدة.

وحول الوضع الميداني في سوريا، استنكر أوبراين، العمليات المسلحة التي تستهدف المستشفيات والمراكز الطبية والمؤسسات الإغاثية، مؤكداً أن المسؤولين عن هذه الهجمات لن يبقوا دون عقاب.

واختتمت أعمال القمة العالمية الأولى للعمل الإنساني، التي نظمتها الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، في مدينة إسطنبول.