فيديو:"إسرائيل بيتنا" ينضم للحكومة وليبرمان وزيراً للدفاع

توصل حزبا "الليكود" الحاكم، و"إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف، إلى اتفاق يضمن تولي رئيس الأخير "أفيغدور ليبرمان" وزير الخارجية السابق، حقيبة الدفاع، خلفًا لموشيه يعالون الذي استقال في وقت سابق.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة "حكومية"، صباح اليوم الأربعاء، إنه تم في وقت متأخر من الليلة الماضية، التوصل إلى اتفاق حول انضمام حزب إسرائيل بيتنا، إلى الائتلاف الحكومي، يتولى بموجبه ليبرمان حقيبة الدفاع.

وتم توقيع الاتفاق في الكنيست "البرلمان"، ظهر اليوم، ليطرح على النواب لمعاينته خلال أربع وعشرين ساعة.

وأشارت الإذاعة أن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، ليبرمان، وعضوة الكنيست سوفا لاندفير، سيؤديان تصريح الولاء، الاثنين القادم، ليتولى ليبرمان حقيبة الدفاع في اليوم التالي، ولاندفير حقيبة وزارة استيعاب المهاجرين.

وأوضحت أنه تم التوصل الى التفاهمات بهذا الشأن خلال اجتماع عقد في مكتب رئاسة الوزراء، بالقدس وجمع نتنياهو، ووزير المالية موشيه كحلون، ورئيس حزب اسرائيل بيتنا، ليبرمان.

توقيع انضمام "إسرائيل بيتنا" المتطرف للحكومة (الفرنسية)

وأفيغدور ليبرمان هو سياسي إسرائيلي ومؤسس حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتشدد وزعيمه، يعرف بمواقفه الداعية إلى تهجير من لا يعترف بإسرائيل دولة يهودية صهيونية.

وينص الاتفاق أيضاً على رصد مليار وأربعمائة مليون شيكل، ما يوازي نحو 361 مليون دولار لتمويل الاصلاحات في معاشات التقاعد لجميع المستحقين وليس لقطاعات معينة، بحسب المصدر.

وكان يعالون، قد أعلن، الجمعة الماضية، أنه أبلغ نتنياهو، بقرار استقالته من منصبه، ومن عضوية الكنيست، غير أنه قال "سأتنافس مستقبلاً على زعامة إسرائيل".

وجاءت استقالة يعالون، بعد أن ذكرت تقارير إسرائيلية أن نتنياهو عرض حقيبة الدفاع على، أفيغدور ليبرمان، لينضم إلى الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو.

ولم يتم بعد التوصل الى تفاهمات بين نتنياهو والوزير نفتالي بينيت حول مطالب الأخير بتغيير تركيبة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية وطبيعة عمله وهو شرط وضعته كتلة البيت اليهودي البرلمانية لتدعم توسيع الائتلاف الحكومي، وفقاً لموقع "عربيل" (صوت إسرائيل والتليفزيون الإسرائيلي بالعربية).

وقال الوزير الليكودي ياريف ليفين ان الاتفاق الائتلافي يشمل تخويل المحاكم العسكرية صلاحية إنزال عقوبة الإعدام بحق منفذي الهجمات بأغلبية الاصوات وليس بالإجماع كما هو الحال عليه الآن.

وفي حديث إذاعي صباح اليوم قال الوزير ليفين إن الطرفين اتفقا أيضاً على تكليف فريق ائتلافي بإجراء نقاش حول مسائل خلافية تتعلق بشؤون الدولة والدين وأن أي تغيير في الوضع القائم يستلزم قراراً بالإجماع.