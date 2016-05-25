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فلسطينيون: تعيين ليبرمان ينذر بزيادة تطرف الاحتلال

25/5/2016
اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان وزيراً للدفاع في إسرائيل (الجزيرة)

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، تعيين زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان وزيراً للدفاع في إسرائيل "مؤشراً على ازدياد التطرف فيها".

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري ، في بيان صحفي، إن كل قادة الاحتلال هم مجرمون وقتلة، واختيار ليبرمان يمثل مؤشراً على ازدياد حالة العنصرية والتطرف لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أبو زهري أن حماس تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ذلك، كما تدعو كل المراهنين على إمكانية التطبيع والتعايش مع الاحتلال أن يتوقفوا عن هذه الأوهام".

من جهته، أكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن انضمام اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان إلى الحكومة الاسرائيلية "ينذر بتهديدات حقيقية بعدم الاستقرار والتطرف في المنطقة.

وقال عريقات إن وجود الحكومة بهذه التركيبة ينذر بتهديدات حقيقية بعدم الاستقرار والتطرف في المنطقة" مشيراً إلى أن عواقب هذه الحكومة ستكون "الأبارتهايد (نظام الفصل العنصري) والعنصرية والتصرف الديني والسياسي".

وأفيغدور ليبرمان هو سياسي إسرائيلي ومؤسس حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتشدد وزعيمه، يعرف بمواقفه الداعية إلى تهجير من لا يعترف بإسرائيل دولة يهودية صهيونية.

ويُعرف ليبرمان بمعاداته الشديدة لفلسطينيي 48 التي بلغت حد دعوته في 2006 إلى قتل كل عضو عربي في الكنيست يجتمع مع أعضاء الحكومة الفلسطينية التي كانت تقودها حماس آنذاك.

ودعا إلى طرد 90% من فلسطينيي الداخل إلى دولة فلسطينية تقام على الأراضي المحتلة. 

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