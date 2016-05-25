البث الحي
منوعات

فاران مدافع الريال يغيب نهائيا عن أمم أوربا

24/5/2016

فاران لاعب ريال مدريد

تأكد بشكل نهائي غياب الفرنسي رافييل فاران مدافع فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم عن منتخب بلاده خلال مباريات بطولة أمم أوربا التي ستقام الشهر المقبل بسبب إصابة بالفخذ.

وأصيب فاران "23 عاما" خلال تدريبات فريقه وسيتم استبداله في قائمة المنتخب بعادل رامي مدافع فريق إشبيلية.       

وذكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان له أن الأشعة التي خضع لها اللاعب أكدت صحة التشخيص الأولي لأطباء ريال مدريد والذين قدروا فترة غياب اللاعب بثلاثة أسابيع. 

وأضاف البيان "نظرا لضيق الوقت، قرر ديديه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي الاستغناء عن خدمات رافاييل فاران، واستبداله بعادل رامي في القائمة النهائية". 

وسيغيب فاران أيضا عن نهائي دوري أبطال أوربا الذي سيقام السبت المقبل والذي يجمع بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو في مدينة ميلانو الإيطالية.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)