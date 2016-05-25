فاران مدافع الريال يغيب نهائيا عن أمم أوربا

فاران لاعب ريال مدريد

تأكد بشكل نهائي غياب الفرنسي رافييل فاران مدافع فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم عن منتخب بلاده خلال مباريات بطولة أمم أوربا التي ستقام الشهر المقبل بسبب إصابة بالفخذ.

وأصيب فاران "23 عاما" خلال تدريبات فريقه وسيتم استبداله في قائمة المنتخب بعادل رامي مدافع فريق إشبيلية.

وذكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان له أن الأشعة التي خضع لها اللاعب أكدت صحة التشخيص الأولي لأطباء ريال مدريد والذين قدروا فترة غياب اللاعب بثلاثة أسابيع.

وأضاف البيان "نظرا لضيق الوقت، قرر ديديه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي الاستغناء عن خدمات رافاييل فاران، واستبداله بعادل رامي في القائمة النهائية".

وسيغيب فاران أيضا عن نهائي دوري أبطال أوربا الذي سيقام السبت المقبل والذي يجمع بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو في مدينة ميلانو الإيطالية.