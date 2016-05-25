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غدا.. محاضرة لذاكر نايك بعنوان "هل الإله موجود؟"

25/5/2016

الداعية الإسلامي الهندي ـ زاكر نايك

ينظم الحي الثقافي بدولة قطر " كتارا" غدا الخميس محاضرة بعنوان " هل الإله موجود ؟!" للداعية الإسلامي الهندي الدكتور ذاكر نايك.

وسوف يقوم موقع الجزيرة مباشر بنقل المحاضرة على البث الحي للموقع، التي تبدأ في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وينظم الحي الثقافي "كتارا" أسبوعا تحت عنوان "القرآن وخلق الإنسان" للتعريف بمعجزة خلق الله للإنسان, حكمة الرحمن في خلقه، من خلال عدة فعاليات تقدمها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا في مهرجانها الرمضاني.

وذاكر نايك هو داعية وخطيب ومنظر إسلامي هندي سني، ولد في 18 أكتوبر/تشرين الأول 1965.

وهو طبيب أيضاً درجة بكالوريوس في الطب، ودرجة بكالوريوس في الجراحة من جامعة مومباي، ولكنه منذ عام 1993 ركز على الدعوة الإسلامية، وهو مدير مؤسسة البحث الإسلامية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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