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عملتان نادرتان للبيع و27 مليون دولار حصيلة متوقعة

24/5/2016

توقعات ببيع عملتين نادرتين بنحو 27 مليون دولار في نيويورك

 توقعت دار سوذبيز للمزادات بيع قطعتين نادرتين من العملات الأمريكية تعود إحداهما لأكثر من 200 عام مقابل 27 مليون دولار إجمالا عند عرضهما في مزاد في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

ويُتوقع بيع عملة من عام 1822 عليها صورة نصف نسر مقابل ما يتراوح بين ثمانية ملايين واثني عشر مليون دولار بينما يُتوقع بيع عملة دولار فضي ترجع إلى عام 1804 مقابل عشرة إلى خمسة عشر مليون دولار، وستكون العملتان من أبرز المعروضات في رابع سلسلة مزادات لبيع عملات.

كانت عملة الدولار الفضي مملوكة لسلطان مسقط عام 1835 وبعدها نُقلت لمجموعة عائلة تشايلدز لأكثر من 50 عاما قبل أن تشتريها مجموعة بوج في 1999 مقابل أربعة ملايين دولار.

 

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