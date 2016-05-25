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طرد مراسل صحيفة "لا كروا" الفرنسية من مصر

25/5/2016

طردت السلطات المصرية مراسل صحيفة "لا كروا" في القاهرة بدون تقديم أي مبرر، على ما أفادت الصحيفة الفرنسية الكاثوليكية الأربعاء.

وقال مدير الصحيفة غيوم غوبير لوكالة فرانس برس إن "ريمي بيغاليو" كان عائدا من عطلة في فرنسا الاثنين حيث تم احتجازه في نقطة المراقبة في المطار" و"بعد قضاء ليلة في زنزانة، طرد بدون أي مبرر في حين كانت جميع وثائقه قانونية" وهو يعمل في مصر منذ سنتين. 

وقال مدير الصحيفة "يبدو أن المخابرات المصرية هي وراء قرار الطرد". 

من جانبها، أعربت الخارجية الفرنسية عن "أسفها الشديد" للقرار السلطات المصرية.    

 وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال إن "فرنسا تأسف بشدة لقرار السلطات المصرية.     

وأضاف أن وزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرولت تطرق إلى وضع بيغاليو الثلاثاء مع نظيره المصري سامح شكري، مشيرا إلى أن السفير الفرنسي في القاهرة قدم مذكرات عدة للسلطات المصرية "لإعادة النظر في قرارها". 

في مطلع مايو/ أيار دانت نقابة الصحفيين المصريين "تصعيد الحرب ضد الصحفيين" وتراجع اوضاع الحريات الصحفية، بعد يومين من مداهمة الشرطة مقر النقابة في القاهرة وتوقيف صحفيين معارضين اثنين.     

ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان بانتظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقمع أي معارضة له منذ الانقلاب العسكري على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب عام 2013

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