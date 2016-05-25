طالبان تؤكد رسمياً مقتل زعيمها وتُعيّن "هيبة الله" خلفًا له

الملا أختر منصور-زعيم طالبان الذي قُتل بغارة أمريكية السبت (الجزيرة)

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، الأربعاء، تعيين الملا هيبة الله أخونزاده زعيماً جديداً لها خلفًا للملا أختر منصور الذي أكدت طالبان مقتله في ضربة جوية شنتها طائرة أمريكية بلا طيار.

وقالت الحركة، في بيان إن هيبة الله أخونزاده عين قائداً جديداً للإمارة الإسلامية التابعة لطالبان بعد اتفاق بالإجماع في مجلس الشورى، وتعهد جميع أعضاء المجلس الولاء له.

ويقدم البيان أول تأكيد رسمي من طالبان بأن زعيمها السابق الملا أختر منصور قتل في ضربة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار.

وهيبة الله هو رئيس سابق لمجلس القضاء في طالبان وكان نائباً لمنصور وأحد مساعديه، وأعلن المتحدث باسم طالبان مبايعته زعيماً جديداً للحركة بعد مقتل منصور.

وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد في البيان إن سراج الدين حقاني والملا محمد يعقوب -ابن زعيم الحركة الاسبق الملا محمد عمر- عُينا نائبين لزعيم طالبان الجديد.

وكان الملا أختر منصور قتل في ضربة جوية استهدفت السيارة التي كان يستقلها في ولاية بلوشستان جنوب غرب باكستان يوم السبت. واعتبر وزير الخارجية الامريكي جون كيري أن منصور كان يشكل تهديداً للسلام في أفغانستان.

والملا أختر محمد منصور هو زعيم طالبان بعد وفاة الملا عمر، وقد شغل في التسعينات منصب وزير الطيران المدني والنقل، وشغل كذلك منصب حاكم طالبان في قندهار حتى مايو 2007، وشغل منصب نائب زعيم طالبان حتى يوليو 2015.

نصبه الملا محمد عمر نائًبا له في عام 2010، وتولى الملا منصور منصب النائب وقام بقيادة طالبان بالنيابة بشكل فعلي لمدة خمس سنوات، وبعد إعلان وفاة الملا عمر، بايعت طالبان الملا منصور، أميراً جديدًا لها.