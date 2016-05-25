صحيفة: التجارة بين الأسد وتنظيم الدولة مستمرة رغم الحرب

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن التجارة بين تنظيم الدولة ونظام الأسد وغيرهِما مستمرةٌ رغم الحرب، مشيرة إلى أنه تم إفساح المجال أمام سائقي الشاحنات للانتقال عبر الخطوط الأمامية لتوفير المواد الغذائية والنفط والأجهزة المنزلية.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها من قرية المبروكة في الجبهة الغربية من مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، إلى نقطة تفتيش وحيدة بين الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد من جهة، وتنظيمُ الدولة من جهة أخرى، يحرسها ضابطا أمن كرديان، مهمتُهما الحفاظُ على تدفق التجارة.

يقول /بيان علي مطر/ أحدُ الضابطين، وهو يتفقد أوراق الصهاريج الناقلةِ للنفط من المناطق الكردية إلى مناطق تنظيم الدولة: إذا قطعنا النفط عنهم سيقطعون عنا الثلاجات والسلع الاستهلاكية.