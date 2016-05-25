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شاهد: لاجئون سوريون يصدرون مجلة في الزعتري

25/5/2016

يواصل لاجئون سوريون إصدار مجلة شهرية تناقش أوضاعهم والقضايا التي يواجهونها في مخيم الزعتري بالأردن على الرغم من الصعوبات المادية.

وترتبط معظم الموضوعات التي تنشرها المجلة بأمور متصلة باللاجئين السوريين في المخيم والتحديات التي تواجههم لبناء حياة جديدة في أي مكان آخر.

وتتمتع المجلة بشعبية كبيرة في المخيم إلا أن العاملين بها يواجهون عقبات في إصدارها أهمها العثور على التمويل اللازم.

وفي البداية كانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تمول المبادرة لكنها لم تستطع مواصلة دعمها. وحاليا يتلقى طاقم المجلة تمويلا من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمة الطوارئ اليابانية.

وأجبر نقص التمويل طاقم المجلة على خفض عدد صفحاتها إلى 24 صفحة من 34 صفحة وإلى تقليص عدد النسخ المطبوعة إلى سبعة آلاف نسخة من 20 ألف نسخة.

وعلى الرغم من تلك التحديات يقول طاقم المجلة إنه ما زال متحمسا وراغبا في مواصلة العمل.

ويعمل على إصدار المجلة 60 صحفيا أغلبهم من المتطوعين وكلهم بدون سابق خبرة في العمل الصحفي وتلقوا تدريبا للعمل في المجلة.

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