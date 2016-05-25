شاهد: كيف تتعلم الخيول الرقص؟

ما أجملها خيول الشرق، وما أجمل رقصاتها التي يتباهى بها العرب منذ القدم سواء في احتفالات النصر أو اليوم في احتفالات العُرس، فكيف يتعلم الحصان الرقص؟

المصري البسيط محمد فرج الله النجار الذي يهوى تعليم الخيول الرقص يشرح كيف يروض الأحصنة ويهدهدها حتى تصبح بعد 6 أشهر جاهزة للرقص في أي مناسبة.

فيبدأ بتعليم الخيول البالغة من العمر 3 سنوات الرقص على مرحلتين الأولى 4 أشهر وفيها يحاول تعليم الحصان الأساسيات من كيفية التأقلم مع وضع اللجام لعدم تجريح اللسان أثناء التراقص والحركة، ثم معرفة اتجاه الحركات يميناً ويساراً.

أما المرحلة الثانية فتبدأ بعد استراحة الحصان لمدة معينة لدى صاحبه ثم تدريب لمدة شهرين وفيها يتعلم الحصان أداب الرقص وضوابطه.