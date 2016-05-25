شاهد: فلسطيني في الرياض يحول بيته لمأوى لقطط وكلاب الشوارع

حول الفلسطيني زاهد سماك منزله في العاصمة السعودية الرياض إلى مأوى مؤقت لحيوانات ضالة أو مريضة أو في حاجة لرعاية واهتمام.

وبدأ سماك منذ عام 2000 عملية البحث في الشوارع عن الحيوانات التي تحتاج لرعاية لأخذها لمنزله وتقديم العلاج والرعاية الكاملة لها قبل عرضها للتبني.

ولدى سماك حاليا أكثر من 90 قطة وكلبا وأرنبا في بيته.

ويخصص سماك نحو ثلاثة أرباع دخله الشهري من عمله في مجال الإعلانات لشراء طعام ودواء وغيرها من اللوازم الخاصة بتلك الحيوانات.

كما يخصص غرفة في منزله لعلاج الحيوانات المريضة أو الجريحة.

ويشير سماك إلى أن تدينه هو ما يدفعه لرعاية الحيوانات وتخَصيص حياته للاهتمام بها.

وناشد سماك الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمدارس التركيز أكثر على رفاهية الحيوان من أجل زيادة الوعي والحد من استخدام القسوة مع الحيوانات. وقال إنه يتعين توفير مزيد من الملاجئ للحيوانات وتشجيع الناس على أن يتبنوا الحيوانات الضالة.