شاهد.. فرنسا تستعد لكأس الأمم الأوروبية بـ90 ألف جندي

قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إن بلاده ستقوم بنشر نحو 90 ألف عنصر من قوات الجيش والشرطة والأمن الخاص لتأمين بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2016).

وقال كازنوف اليوم الأربعاء إن البطولة تمثل "حدثا استثنائيا ، ولهذا يتعين اتخاذ إجراءات استثنائية".

وتقام مباريات البطولة في أنحاء مختلفة من فرنسا بدءا من 10 يونيو/حزيران.

ومازالت حالة الطوارئ سارية في فرنسا منذ الهجوم الذي استهدف العاصمة الفرنسية في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، وأسفر عن مقتل 130 شخصا في مواقع عدة من بينها استاد فرنسا.

ويتوقع أن يحضر المباريات نحو 2.5 مليون مشجع، سيتابعون 24 مباراة في 10 ملاعب.